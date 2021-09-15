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Джон Уолл не будет играть за «Хьюстон Рокетс», его контракт на $ 91,7 млн никто в НБА не хочет выменивать

Получит $ 91,7 млн, ничего не делая? Трагикомическая ситуация Джона Уолла
Арина Ершова
Джон Уолл не будет играть за «Хьюстон Рокетс»
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Разыгрывающему хватит денег до конца жизни. Вот только как баскетболист он, похоже, закончился.

В «Хьюстон Рокетс» продолжается масштабная перестройка. Фронт-офис договорился со звёздным разыгрывающим Джоном Уоллом о том, что ему найдут новую команду. Обладатель одного из самых дорогих (и плохих) контрактов в лиге появится в тренировочном лагере, но не будет выступать за «Рокетс» в предстоящем сезоне. За последние три года Уолл значительно сдал после серьёзных травм, но продолжает получать огромную зарплату. И теперь вариант с его обменом выглядит как что-то из разряда фантастики.

Уолл присоединился к «Рокетс» в декабре прошлого года. «Вашингтон Уизардс», где он выступал на протяжении 10 лет, обменял его на Расселла Уэстбрука. Тогда оба игрока запрашивали у своих команд обмен – Уолл был недоволен ролью второй скрипки после Брэдли Била, а Уэстбрук и Джеймс Харден разуверились в успешности чемпионского проекта «Хьюстона», выставив обменные запросы. Команда, которая в придачу ко всему лишилась генерального менеджера Дэрила Мори и главного тренера Майка Д'Антони, оказалась в плачевном положении. Но «Рокетс» нужно двигаться дальше.

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В 2017 году Уоллу, франчайз-игроку «Уизардс», выдали максимальный контракт на $ 170 млн. Сделка крупная, но на тот момент она выглядела приемлемой. Кто же знал, что 5-кратный участник Матча звёзд НБА будет иметь отрицательную ценность после серьёзных травм. Джон по-прежнему остаётся вторым самым высокооплачиваемым игроком в НБА. Больше него в предстоящем сезоне заработает только Стефен Карри. По действительному до 2023 года соглашению Джону полагается ещё $ 91,7 млн (на второй год действует опция игрока на $ 44,7 млн, от которой Джон не откажется). Учитывая нынешней уровень Уолла, его контракт, наверное, можно смело назвать худшим в лиге. И найти желающих для обмена – задача практически нереальная.

Самая очевидная проблема Уолла – травматизм. С сезона-2017/2018 он принял участие всего в 113 матчах из 308 возможных, а также перенёс операции на пятке и ахилле. Весь позапрошлый сезон он пропустил из-за разрыва ахиллова сухожилия. Недавно защитнику исполнился 31 год, и шансов на успешное возвращение у него, прямо скажем, немного. В подтверждение тому – минувший чемпионат. Пропустив 32 матча, Уолл хоть и набирал в среднем 20,6 очка, но выдал худшую в карьере статистику по подборам, ассистам и перехватам. Учитывая, что он находится далеко не на пике формы, защитника уже давно нельзя назвать игроком на $ 44 млн. И вряд ли хоть одна команда всерьёз рассматривает вариант с его приобретением.

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При этом в «Хьюстоне» не намерены выкупать контракт Уолла. Однако разумных вариантов для обмена Уолла в лиге не наблюдается. В здравом уме приобретать Джона вряд ли кто-то станет. Особенно если учесть, что перестроечные «Рокетс» не хотят лишаться пиков, чтобы распрощаться с разыгрывающим. Это усложняет и без того непростую ситуацию.

До старта тренировочного лагеря остаётся две недели. Составы команд по большей части сформированы. Никому в НБА Уолл сейчас не нужен. В будущем ничего не изменится. Теоретически обменять Джона можно на такой же ужасный контракт, подсластив сделку ценными активами вроде выбранного под вторым номером драфта-2021 Джейлена Грина. «Хьюстон» на это не пойдёт, да и сопоставимых по отрицательной ценности контрактов вроде Уолла в НБА сейчас нет. Тот же Уэстбрук, на которого обменяли Уолла, хотя бы вывел «Вашингтон» в плей-офф и показал приличную статистику, а сейчас будет бороться за титул в «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с Леброном Джеймсом, Энтони Дэвисом и группой звёздных ветеранов.

Всё идёт к тому. что Уолл получит $ 91,7 млн, ничего не делая. Или просто досидит без игровой практики два года контракта. Или «Хьюстон» всё-таки решится на выкуп и заплатит причитающуюся сумму. И тогда уже Джон сможет подписаться на минималку в другом клубе, если вообще останется востребованным в НБА. Не исключено, что Уолл повторит судьбу двукратного участника Матча звёзд Айзеи Томаса, который не может трудоустроиться в лиге при всех своих былых заслугах.

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Близкий к организации «Рокетс» репортёр Houston Chronicle Даниэль Лернер пишет, что Уолл, вероятно, пропустит весь сезон-2021/2022. Причина? Никто не будет его выменивать перед дедлайном (не говоря уже о времени до начала сезона). Через год Лернер или другой инсайдер напишет нечто подобное. С чего вдруг кто-то захочет принимать громадные $ 47,4 млн. Иными словами, брать балласт в размере почти 50% от платёжной ведомости.

Теперь о самом игроке. Уоллу хватит заработанных денег до конца жизни. Вот только как баскетболист он, похоже, закончился. Трагикомическая ситуация.

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