Айзея Томас отреагировал на слухи о переходе в ЦСКА

Американский разыгрывающий Айзейя Томас опроверг слухи о своём возможном переходе в московский ЦСКА.



«Нет, это не для меня. Я не поеду за границу», — написал Айзея Томас на своей странице в «Твиттере», сделав ретвит информации от инсайдера Кита Смита о его возможном переходе в стан московской команды.



Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%.



За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

