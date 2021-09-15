Айзея Томас отреагировал на слухи о переходе в ЦСКА

Американский разыгрывающий Айзейя Томас опроверг слухи о своём возможном переходе в московский ЦСКА.
«Нет, это не для меня. Я не поеду за границу», — написал Айзея Томас на своей странице в «Твиттере», сделав ретвит информации от инсайдера Кита Смита о его возможном переходе в стан московской команды.
Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%.
За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
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