Эргин Атаман: Майк Джеймс немного ошалел

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман прокомментировал скептицизм экс-игрока ЦСКА Майка Джеймса по поводу его заявления об НБА. Ранее Атаман заявил, что «Анадолу Эфес» легко бы вышла в плей-офф НБА, на что Майк Джеймс ответил в «Твиттере», высмеяв эти слова.



«Я с уверенностью могу сказать, что чемпион Евролиги „Анадолу Эфес“ вышел бы в плей-офф НБА и даже стал чемпионом при поддержке всего пары звёзд лиги. Я очень доверяю игрокам. Время от времени нам звонят скауты НБА и спрашивают о наших игроках. В моей команде Шейн Ларкин играл бы по 25-30 минут, но они считают иначе. Значит у них иное мышление. В частности, я считаю естественным так думать об Эване Фурнье. Майк Джеймс немного ошалел от такого. Но если бы он присоединился к нам, то у него было бы гораздо больше шансов на победу в НБА, чем сейчас», — приводит слова Атамана Eurohoops.

