Майк Джеймс высказался о переходе в «Монако» после отчисления из ЦСКА

Защитник Майк Джеймс поделился мнением о подписании однолетнего контракта с «Монако».
«Я искал новую захватывающую цель. Я хотел начать что-то новое по сравнению с тем, что уже испытал раньше в течение своей карьеры. Для меня это реальная возможность начать новое приключение и доказать, что я достоин играть в этом прекрасном месте, которым является Монако. Моя цель — выиграть как можно больше матчей и быть очень конкурентоспособным в Евролиге. Я очень рад присоединиться к «Монако», мне не терпится заняться любимым делом в прекрасной атмосфере во Франции. Я не могу дождаться момента, когда присоединюсь к ребятам и познакомлюсь с командой, надеясь сделать великие дела для баскетбола Монако. Мы аутсайдеры, но я приехал сюда с амбициями. Хочу вывести команду на максимально высокий уровень», — цитирует Джеймса официальный сайт «Монако».
Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс». Некоторое время в сентябре Майк выступал в товарищеских матчах за ЦСКА-2, после чего с ним расторгли контракт.
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