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Дана Уайт объяснил, почему Леброн Джеймс — величайший спортсмен всех времён

Дана Уайт объяснил, почему Леброн Джеймс — величайший спортсмен всех времён
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Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему он считает Леброна Джеймса величайшим спортсменом всех времён.

«Я всегда восхищаюсь Леброном Джеймсом. Посмотрите, насколько он был молод, когда пришёл в НБА, и чего смог добиться. Неважно, сколько денег он заработал. Главное — у него никогда не было проблем и он всегда стремился к победе», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции Dana White's Contender Series.

Леброн Джеймс является 4-кратным чемпионом НБА, 4-кратным MVP лиги, 17-кратным участником Матча звёзд, двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

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