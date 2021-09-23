Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Портленд» может осуществить громкий обмен звезды

«Портленд» может осуществить громкий обмен звезды
Комментарии

Известный телеведущий Стивен Эй Смит рассказал, что клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» может осуществить крупный обмен. По информации Смита, «Портленд» готов обменять в «Филадельфию Сиксерс» Си Джей Макколлума, Роберта Ковингтона и несколько драфт-пиков, взамен рассчитывая получить Бена Симмонса.

Симмонс отказался играть за «Филадельфию» и не хочет приезжать в тренировочный лагерь клуба. Разыгрывающий требует обмена в другую команду.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса с «Филадельфией» рассчитан до 2025 года.

Играть не будет, но $ 33 млн возьмёт без зазрения совести. Безобразное поведение Симмонса Играть не будет, но $ 33 млн возьмёт без зазрения совести. Безобразное поведение Симмонса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021