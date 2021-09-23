«Портленд» может осуществить громкий обмен звезды
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит рассказал, что клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» может осуществить крупный обмен. По информации Смита, «Портленд» готов обменять в «Филадельфию Сиксерс» Си Джей Макколлума, Роберта Ковингтона и несколько драфт-пиков, взамен рассчитывая получить Бена Симмонса.
Симмонс отказался играть за «Филадельфию» и не хочет приезжать в тренировочный лагерь клуба. Разыгрывающий требует обмена в другую команду.
Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса с «Филадельфией» рассчитан до 2025 года.
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