Покинувший «Зенит» Тарик Блэк определился с местом продолжения карьеры
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Центровой Тарик Блэк подписал контракт с «Денвер Наггетс», сообщает Eurohoops.
Блэк провёл предыдущие три сезона в Европе. Последним клубом центрового был «Зенит», за который он выступал с января этого года. В Единой лиге ВТБ Блэк сыграл 12 матчей, набирая в среднем по 9,3 очка и 4,7 подбора. Средние показатели американца в Евролиге составили 5,2 очка и 3,5 подбора. До перехода в «Зенит» Тарик выступал за израильский «Маккаби» (Тель-Авив).
Блэк принял участие в 220 матчах НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» с 2014 по 2018 год, после чего продолжил карьеру в Европе. В межсезонье-2021 баскетболист вёл переговоры с «Анадолу Эфес», но в итоге сумел договориться о контракте с «Наггетс» и решил вернуться в НБА.
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