Легенду НБА Уилта Чемберлена обвинила в сексуальном насилии 70-летняя голливудская актриса
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Известная голливудская актриса Кассандра Петерсон обвинила в сексуальном насилии легендарного игрока НБА Уилта Чемберлена. Об этом Петерсон написала в своей автобиографии, рассказав о том, как баскетболист заставил её заниматься оральным сексом.
«Когда мужчина ростом 215 сантиметров и весом 140 килограммов обвивает вашу шею рукой, вы мало что можете этому противопоставить. Мне интересно, как много из его большого количества женщин занялись с ним сексом по собственному желанию», — цитирует отрывок из книги Петерсон Lakers Daily.
Уилт Чемберлен скончался в 1999 году в возрасте 63 лет из-за заболевания сердца. В своих мемуарах двукратный чемпион лиги писал, что занимался сексом с 20 тысячами женщин.
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