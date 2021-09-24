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Ману Джинобили получил работу в «Сан-Антонио» после завершения карьеры

Ману Джинобили получил работу в «Сан-Антонио» после завершения карьеры
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Аргентинский баскетболист, экс-игрок НБА Ману Джинобили получил работу в «Сан-Антонио Спёрс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Джинобили будет выполнять в клубе роль специального советника по баскетбольным операциям. Экс-баскетболист «шпор» будет заниматься развитием игроков на площадке и за её пределами.

Джинобили в НБА защищал цвета только «Сан-Антонио», проведя в его составе 16 лет. Он был выбран на драфте 1999 года под 57-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2002/03. Защитник стал четырёхкратным чемпионом НБА, был признан лучшим шестым игроком сезона-2007/08, дважды был включён в третью символическую сборную сезона и дважды приглашался на Матч звёзд. Он завешил карьеру в 2018 году.

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