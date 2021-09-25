Димитрис Итудис: ЦСКА находится в хорошей ситуации

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой-Гурой».



«Мы начали сезон Лиги ВТБ в Минске и хотим провести ещё одну серьёзную игру на глазах у наших болельщиков. Надеюсь, они придут посмотреть матч и поддержать команду. «Зелена Гура» — совсем другая команда по сравнению с той, что мы видели в прошлом году. Они хорошо бросают издали, бегают в отрывы, у них хорошие созидатели. Я бы сказал в целом 8-9 баскетболистов играют приличные минуты, но в предыдущем матче тренеры также использовали некоторых других парней, которые раньше не играли так много.



Так что это команда, которая хорошо использует свои сильные стороны, броски, пик-н-попы и ребят, которые растягивают защиту. В целом это опасный противник. Мы находимся в хорошей ситуации, все здоровы, мы стараемся стать лучшей командой от тренировки к тренировке, от игры к игре», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.