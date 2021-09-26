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Кайри Ирвинг распространяет теорию заговора по вакцинации от коронавируса. Названы детали

Кайри Ирвинг распространяет теорию заговора по вакцинации от коронавируса. Названы детали
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не хочет вакцинироваться от коронавируса и распространяет среди своих коллег-баскетболистов НБА теории заговора о вреде прививки, сообщает Rolling Stone.

Ирвинг является вице-президентом исполнительного комитета профсоюза игроков НБА. Недавно Кайри начал следить за постами в «инстаграме» теоретика заговора, который утверждает, что тайные общества внедряют вакцины, чтобы сделать чернокожих «чипированными» и зависимыми от так называемого «главного компьютера» для воплощения «плана Сатаны».

Ирвинг ставил под сомнение целесообразность применение вакцины Moderna в общении с другими игроками НБА, данная проблема обсуждалась в групповых чатах некоторых команд. Примерно 50-60 игроков НБА до сих пор остаются невакцинированными перед стартом тренировочного лагеря. Ирвинг и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс рискуют пропустить все домашние матчи своих команд из-за ограничений, которые ввели власти Нью-Йорка и Сан-Франциско.

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