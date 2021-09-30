ЦСКА потерял лидера на третьей минуте матча с «Миланом» в Евролиге

Центровой ЦСКА Никола Милутинов получил травму ноги на третьей минуте гостевого матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».



Милутинов травмировался при борьбе за мяч с игроками итальянского клуба. Сербский баскетболист смог покинуть площадку только при помощи одноклубников. Степень серьёзности травмы Милутинова пока остаётся неизвестной. В первой половине и в третьей четверти центровой на площадке не появлялся.

Напомним, Милутинов пропустил вторую часть сезона-2020/2021 из-за травмы спины, полученной в матче с «Баварией» в январе. Игрок перенёс операцию и восстанавливался примерно полгода. В сентябре Никола помог ЦСКА выиграть Суперкубок Единой лиги ВТБ и был включён в символическую пятёрку турнира