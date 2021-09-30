Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА потерял лидера на третьей минуте матча с «Миланом» в Евролиге

ЦСКА потерял лидера на третьей минуте матча с «Миланом» в Евролиге
Комментарии

Центровой ЦСКА Никола Милутинов получил травму ноги на третьей минуте гостевого матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».

Милутинов травмировался при борьбе за мяч с игроками итальянского клуба. Сербский баскетболист смог покинуть площадку только при помощи одноклубников. Степень серьёзности травмы Милутинова пока остаётся неизвестной. В первой половине и в третьей четверти центровой на площадке не появлялся.

Напомним, Милутинов пропустил вторую часть сезона-2020/2021 из-за травмы спины, полученной в матче с «Баварией» в январе. Игрок перенёс операцию и восстанавливался примерно полгода. В сентябре Никола помог ЦСКА выиграть Суперкубок Единой лиги ВТБ и был включён в символическую пятёрку турнира

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021