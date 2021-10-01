Итудис объяснил поражение ЦСКА от «Милана» и высказался о серьёзности травмы Милутинова

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (74:84) и заявил, что травма центрового Николы Милутинова выглядит не очень хорошо.

«Хочу поздравить „Милан“ с первой победой. У нас было два разных лица. В начале игры в первой четверти мы играли надёжно в обороне и очень хорошо атаковали. Мы реализовали 70% трёхочковых, 42% двухочковых, 80% штрафных бросков, набрали 29 очков. Вот тут-то и перевернулась страница, и мы совсем не отреагировали на физическую жёсткость соперника. Мы не зарабатывали фолы, не атаковали с периметра, показали точность 1 из 11 из-за дуги во второй половине, хотя большинство бросков были открытыми. Реализовали 8 двухочковых во второй половине, что очень плохо. Мы должны забивать эти броски. Мы пропускали слишком много лэй-апов и нервничали. В последней четверти мы совершили 6 потерь. В целом это было не лучшее выступление, особенно по физическим характеристикам. Мы должны быть жёстче. Никола Милутинов должен пройти МРТ, его травма выглядит не очень хорошо», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.