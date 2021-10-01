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«Барселона», «Фенербахче», «Олимпиакос» и АСВЕЛ одержали победы в первом туре Евролиги

«Барселона», «Фенербахче», «Олимпиакос» и АСВЕЛ одержали победы в первом туре Евролиги
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Турецкий «Фенербахче» одержал победу над «Црвеной Звездой» в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 61:57 в пользу «Фенербахче». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дишоун Пьерр, набравший 13 очков. В составе сербской команды Никола Иванович набрал 16 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2021, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
61 : 57
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Фенербахче: Пьерр - 13, Букер - 8, Веселы - 8, Полонара - 7, де Коло - 7, Махмутоглу - 6, Хенри - 4, Шайок - 4, Акпинар - 2, Дювериоглу - 2, Биберович, Бирсен
Црвена Звезда: Иванович - 16, Калинич - 9, Уолтерс - 9, Кузмич - 8, Лазаревич - 6, Холлинс - 5, Митрович - 4, Gušić, Давидовац, Добрич, Симонович, Ускокович

В ещё одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал домашнюю победу над «Басконией». Игра завершилась разгромной победой греков — 75:50. В составе греческой команды 16 очков на свой счёт записал Александар Везенков. В составе испанцев 15 очками отметился Рокас Гедрайтис.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2021, пятница. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
75 : 50
Баскония
Витория, Испания
Олимпиакос: Везенков - 16, Фалль - 11, Слукас - 10, Маккиссик - 8, Папаниколау - 8, Дорси - 7, Жан-Шарль - 6, Принтезис - 4, Мартин - 3, Уолкап - 2, Ларенцакис, Лунцис
Баскония: Гедрайтис - 15, Костелло - 11, Эноч - 7, Нноко - 6, Фонтеккио - 5, Седекерскис - 4, Грейнджер - 2, Cissoko, Баррера, Куруцс, Маринкович

Французский АСВЕЛ одержал победу над «Жальгирисом» со счётом 88:76. В составе французов отличился Эли Окобо, набравший 23 очка. У литовцев 21 очко на счету Яниса Стрелниекса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2021, пятница. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
88 : 76
Жальгирис
Каунас, Литва
АСВЕЛ: Окобо - 23, Джонс - 14, Фалл - 12, Кауди - 11, Дьо - 8, Ховард - 7, Адетокунбо - 6, Лякомб - 5, Осетковски - 2, Вембаньяма, Стразель, Уэнсу
Жальгирис: Стрелниекс - 21, Мудиай - 12, Гиффей - 8, Лекавичюс - 8, Ловернь - 7, Небо - 5, Улановас - 5, Кавано - 4, Блажевич - 2, Кальнетис - 2, Милакнис - 2, Лукошюнас

В заключительном матче игрового дня испанская «Барселона» одолела немецкую «Альбу» — 96:64. В составе каталонцев 24 очка набрал Никола Миротич. У «Альбы» отличился Люк Сикма, на счету которого 16 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2021, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
96 : 64
Альба
Берлин, Германия
Барселона: Миротич - 22, Йокубайтис - 12, Лапровиттола - 9, Дэвис - 8, Шанлы - 8, Ориола - 7, Курич - 6, Мартинес - 6, Шмитс - 6, Калатес - 5, Хиггинс - 5, Хэйс - 2
Альба: Сикма - 16, Ло - 12, Смит - 7, Блатт - 6, Олинде - 6, Зусман - 5, Делов - 3, Маттиссек - 3, Ламмерс - 2, Шнайдер - 2, Эрикссон - 2
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