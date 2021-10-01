«Барселона», «Фенербахче», «Олимпиакос» и АСВЕЛ одержали победы в первом туре Евролиги

Турецкий «Фенербахче» одержал победу над «Црвеной Звездой» в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 61:57 в пользу «Фенербахче». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дишоун Пьерр, набравший 13 очков. В составе сербской команды Никола Иванович набрал 16 очков.

В ещё одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал домашнюю победу над «Басконией». Игра завершилась разгромной победой греков — 75:50. В составе греческой команды 16 очков на свой счёт записал Александар Везенков. В составе испанцев 15 очками отметился Рокас Гедрайтис.

Французский АСВЕЛ одержал победу над «Жальгирисом» со счётом 88:76. В составе французов отличился Эли Окобо, набравший 23 очка. У литовцев 21 очко на счету Яниса Стрелниекса.

В заключительном матче игрового дня испанская «Барселона» одолела немецкую «Альбу» — 96:64. В составе каталонцев 24 очка набрал Никола Миротич. У «Альбы» отличился Люк Сикма, на счету которого 16 очков.