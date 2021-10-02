Определён MVP 1-го тура Евролиги

28-летний защитник «Маккаби» Скотти Уилбекин признан MVP 1-го тура Евролиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
В матче с «Баварией» (69:68) Уилбекин набрал 28 очков и 3 передачи при рейтинге эффективности 32 балла. Уилбекин повторил рекорд результативности и показал второй лучший индекс полезности за карьеру в Евролиге. Разыгрывающий набрал 13 из 15 очков «Маккаби» в четвёртой четверти.
Лучшую эффективность в первом туре показал разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин (35 баллов), но он не стал MVP из-за поражения команды от «Реала». В пятёрку лучших игроков тура также вошли тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич (31 балл), центровой «Реала» Уолтер Тавареш (24 балла) и тяжелый форвард «Милана» Николо Мелли.
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