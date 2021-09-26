Гомельский назвал двух вероятных победителей регулярки Евролиги. Это не ЦСКА
Поделиться
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о командах, которые могут стать победителями регулярного чемпионата Евролиги. По мнению Гомельского, на это способны «Милан» и «Барселона».
«Я думаю, что к концу регулярки будут как минимум две команды с одинаковым соотношением побед и поражений — 33:11. Рискну предположить, что это будут «Милан» и «Барса», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
«Финал четырёх» Евролиги-2022 пройдёт в Берлине. Решающая стадия Евролиги состоится 27-29 мая в немецкой столице. Ранее «Финал четырёх» Евролиги проходил в Берлине в 2009 и 2016 годах.
Ранее Гомельский предположил, какие команды будут главными претендентами на выход в «Финал четырёх».
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
12:55
-
12:01
-
10:54
-
09:55
-
08:21
-
08:16
- 25 сентября 2021
-
23:51
-
23:48
-
22:49
-
21:02
-
19:58
-
18:49
-
17:10
-
16:48
-
15:50
-
14:47
-
14:01
-
13:02
-
12:17
-
10:44
-
09:20
-
07:46
-
00:58
- 24 сентября 2021
-
22:50
-
21:38
-
19:57
-
18:59
-
17:45
-
16:56
-
16:20
-
14:59
-
14:23
-
13:00
-
11:36
-
10:09
Партнерский контент