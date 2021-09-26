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Гомельский назвал двух вероятных победителей регулярки Евролиги. Это не ЦСКА

Гомельский назвал двух вероятных победителей регулярки Евролиги. Это не ЦСКА
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о командах, которые могут стать победителями регулярного чемпионата Евролиги. По мнению Гомельского, на это способны «Милан» и «Барселона».

«Я думаю, что к концу регулярки будут как минимум две команды с одинаковым соотношением побед и поражений — 33:11. Рискну предположить, что это будут «Милан» и «Барса», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

«Финал четырёх» Евролиги-2022 пройдёт в Берлине. Решающая стадия Евролиги состоится 27-29 мая в немецкой столице. Ранее «Финал четырёх» Евролиги проходил в Берлине в 2009 и 2016 годах.

Ранее Гомельский предположил, какие команды будут главными претендентами на выход в «Финал четырёх».

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