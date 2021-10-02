Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин получил работу в УНИКСе

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин получил работу в казанском УНИКСе, сообщает пресс-служба команды. Ерёмин получил должность тренера детско-юношеской секции и помощника президента клуба по развитию молодёжного проекта.



На протяжении 7 сезонов Ерёмин возглавлял УНИКС (2000-2006, 2012-2013), который привёл к победе в Евролиге ФИБА в 2004 году.



Станислав Ерёмин — заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр, 9-кратный победитель чемпионатов СССР. В качестве наставника специалист девять раз становился чемпионом России с ЦСКА, трижды признавался лучшим тренером страны, а также с 1999 по 2002 год возглавлял национальную сборную.