Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин получил работу в УНИКСе
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Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин получил работу в казанском УНИКСе, сообщает пресс-служба команды. Ерёмин получил должность тренера детско-юношеской секции и помощника президента клуба по развитию молодёжного проекта.
На протяжении 7 сезонов Ерёмин возглавлял УНИКС (2000-2006, 2012-2013), который привёл к победе в Евролиге ФИБА в 2004 году.
Станислав Ерёмин — заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр, 9-кратный победитель чемпионатов СССР. В качестве наставника специалист девять раз становился чемпионом России с ЦСКА, трижды признавался лучшим тренером страны, а также с 1999 по 2002 год возглавлял национальную сборную.
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