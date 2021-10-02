Аллен Айверсон назвал топ-5 «убийц» среди действующих игроков НБА

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон назвал пять «убийц» среди действующих игроков лиги.
«Стефен Карри, Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Брэдли Бил, и, конечно, Дэмьен Лиллард. Дэмьен — просто монстр. Стефен Карри — чертовски хороший игрок, он делает всё, что хочет, бросает через всю площадку. Он ничего не боится. Он не просто убийца, он серийный убийца», — приводит слова Аллена Айверсона Bleacher Report.
Ранее Аллен Айверсон рассказал, почему никогда не станет главным тренером в Национальной баскетбольной ассоциации. По его словам, он никогда не стал бы тренировать игроков, которые зарабатывают больше, чем он.
В 1997 году Айверсона признали новичком года НБА, а в 2001-м — самым ценным игроком НБА. Аллен является 11-кратным участником Матча звёзд НБА (2000-2010). В 2001 и 2005 годах признавался самым ценным игроком Матча всех звёзд.
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