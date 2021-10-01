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Аллен Айверсон объяснил, почему никогда не будет работать главным тренером в НБА

Аллен Айверсон объяснил, почему никогда не будет работать главным тренером в НБА
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Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон рассказал, почему никогда не станет главным тренером в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Конечно, я не буду этого делать! Я не стану тренировать засранцев, которые зарабатывают больше меня! Как, чёрт возьми, я им что-нибудь скажу?» — приводятся слова Айверсона на странице Bleacher Report в «Твиттере».

В 1997 году Айверсона признали новичком года НБА, а в 2001-м — самым ценным игроком НБА. Аллен является 11-кратным участником Матча звёзд НБА (2000-2010). В 2001 и 2005 годах признавался самым ценным игроком Матча всех звёзд.

Ранее знаменитый баскетболист Шакил О'Нил рассказал о своей команде мечты всех времён. Шак разместил в своём «инстаграме» состав команды мечты, куда, кроме него, вошли также Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс и Айверсон.

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