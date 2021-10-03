11 ключевых игроков пропустят матч «Бруклин» — «Лейкерс»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш заявил, что Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Кайри Ирвинг, Блэйк Гриффин, Джо Харрис, Патрик Миллс и Джеймс Джонсон пропустят предсезонный матч с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает журналист Майк Медина на своей странице в «Твиттере».
Ранее стало известно, что во встрече не примут участие лидеры «Лейкерс» Леброн Джеймс, Кармело Энтони, Расселл Уэстбрук и Тревор Ариза. Ожидается, что тяжёлый форвард «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис выйдет на паркет с первых минут, но отыграет только одну четверть. Джеймс, Энтони и Уэстбрук пропустят игру, поскольку клуб решил предоставить отдых баскетболистам. Ариза не выступит из-за болей в области голеностопа.
Предсезонный матч НБА «Бруклин» — «Лейкерс» состоится 3 октября, начало в 22:30 мск.
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