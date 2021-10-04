«Бруклин» без Дюранта, Хардена и Ирвинга разгромил «Лейкерс», у которых не играл Леброн

«Бруклин Нетс» в предсезонном матче НБА одержал разгромную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:97 (25:19, 32:30, 27:32, 39:16).
В составе «Бруклина» самым результативным стал Кэмерон Томас (21 очко), Пол Миллсэп (10 очков, 10 подборов) оформил дабл-дабл. У «Лейкерс» Малик Монк записал себе в актив 15 очков. В составе «Нетс» не было ни одного звёздного баскетболиста, поскольку Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден пропустили игру по решению тренера. У «Лейкерс» на площадку не вышли Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук и Кармело Энтони. Тяжёлый форвард Энтони Дэвис отыграл 11 минут и набрал 6 очков.
Матч «Лейкерс» — «Бруклин» стал первым в предсезонке НБА. Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 стартует 19 октября.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
- 4 октября 2021
-
08:30
-
07:46
-
00:02
- 3 октября 2021
-
22:56
-
22:22
-
21:58
-
20:58
-
19:58
-
19:25
-
18:15
-
17:14
-
17:02
-
16:23
-
15:54
-
14:41
-
13:54
-
13:01
-
12:51
-
12:30
-
11:31
-
10:20
-
09:24
-
08:53
-
08:41
-
00:37
- 2 октября 2021
-
23:56
-
22:57
-
21:50
-
20:57
-
19:42
-
18:00
-
17:29
-
16:36
-
15:46
-
14:41