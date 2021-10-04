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«Бруклин» без Дюранта, Хардена и Ирвинга разгромил «Лейкерс», у которых не играл Леброн

«Бруклин» без Дюранта, Хардена и Ирвинга разгромил «Лейкерс», у которых не играл Леброн
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«Бруклин Нетс» в предсезонном матче НБА одержал разгромную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:97 (25:19, 32:30, 27:32, 39:16).

В составе «Бруклина» самым результативным стал Кэмерон Томас (21 очко), Пол Миллсэп (10 очков, 10 подборов) оформил дабл-дабл. У «Лейкерс» Малик Монк записал себе в актив 15 очков. В составе «Нетс» не было ни одного звёздного баскетболиста, поскольку Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден пропустили игру по решению тренера. У «Лейкерс» на площадку не вышли Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук и Кармело Энтони. Тяжёлый форвард Энтони Дэвис отыграл 11 минут и набрал 6 очков.

Матч «Лейкерс» — «Бруклин» стал первым в предсезонке НБА. Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 стартует 19 октября.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

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