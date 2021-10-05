Пау Газоль объявил о завершении карьеры
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Знаменитый тяжёлый форвард Пау Газоль во время пресс-конференции сообщил, что принял решение завершить карьеру.
Газоль играл на профессиональном уровне с 1998 года. Долгое время испанец выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, где защищал цвета нескольких клубов и дважды стал чемпионом в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За карьеру Пау провёл более тысячи матчей в НБА.
После вылета с Олимпийских игр-2020, где сборная Испании дошла до 1/4 финала, Пау Газоль вместе с братом Марком объявил, что покидает национальную команду. Газоли дважды становились серебряными медалистами Олимпийских игр (2008, 2012), одерживали победу на чемпионате мира 2006 года и дважды были чемпионами Европы (2009, 2011).
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