Генеральные менеджеры спрогнозировали MVP и чемпиона сезона НБА

Пресс-служба НБА представила результаты традиционного ежегодного предсезонного опроса генеральных менеджеров лиги. Главными претендентами на награду MVP в сезоне-2021/2022 признали форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича.

За Дюрант голоса отдали 37 % опрошенных, за Дончича – 33%. Третье место занял форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо (13 %).



Генеральные менеджеры также выбрали основного претендента на титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации предстоящего сезона. Безоговорочным лидером здесь оказался «Бруклин Нетс», получивший 72 % голосов. Второе место в опросе досталось «Лос-Анджелес Лейкерс» (17%), третьеми стал «Милуоки Бакс» (10%).