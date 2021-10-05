Генеральные менеджеры спрогнозировали MVP и чемпиона сезона НБА
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Пресс-служба НБА представила результаты традиционного ежегодного предсезонного опроса генеральных менеджеров лиги. Главными претендентами на награду MVP в сезоне-2021/2022 признали форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича.
За Дюрант голоса отдали 37 % опрошенных, за Дончича – 33%. Третье место занял форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо (13 %).
Генеральные менеджеры также выбрали основного претендента на титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации предстоящего сезона. Безоговорочным лидером здесь оказался «Бруклин Нетс», получивший 72 % голосов. Второе место в опросе досталось «Лос-Анджелес Лейкерс» (17%), третьеми стал «Милуоки Бакс» (10%).
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