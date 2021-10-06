Звезда женской НБА приняла участие в массовой драке

Звезда женской НБА Кортни Уильямс, выступающая за клуб «Атланта Дрим», принесла извинения за участие в массовой драке, видео которой недавно опубликовала. На видеозаписи, где действие, предположительно, проходило в мае 2020 года, Уильямс вместе с одноклубницей Кристал Брэдфорд дерётся на парковке с другими темнокожими женщинами.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

После начавшейся шумихи Уильямс сразу же удалила видеоролик. Руководство женской Национальной баскетбольной ассоциации начало расследование инцидента. «Атланта Дрим» осудила поведение своих баскетболисток, назвав его абсолютно неприемлемым и несоответствующим клубным ценностям.



27-летняя Уильямс за карьеру успела сменить семь клубов, включая команды из Италии и Турции.