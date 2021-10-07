«Лейкерс» на 2 месяца потеряли игрока стартового состава

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Тревор Ариза перенёс артроскопическую операцию на правом голеностопном суставе и выбыл из строя примерно на 2 месяца, сообщает ESPN.



Из-за проблем с голеностопом Ариза пропустил большую часть тренировочного лагеря «Лос-Анджелеса», но долгое время необходимость хирургического вмешательства не рассматривалась. 36-летний Ариза стал одним из 11 новичков «Лейкерс» в межсезонье-2021.

Ожидалось, что Расселл Уэстбрук, Уэйн Эллингтон, Ариза, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис будут выходить в стартовом составе «Лейкерс» в новом сезоне НБА. Главный тренер «Лос-Анджелеса» Фрэнк Вогель планировал использовать Джеймса и Дэвиса на непривычных позициях тяжёлого форварда и центрового.