Абдул-Джаббар: сегодня, когда Эндрю Уиггинс накапливал своё состояние, умерли 2036 человек

Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар раскритиковал игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинса из-за его отношения к вакцинации от коронавируса.
«Уиггинс не ошибается в том, что он обеспокоен благосостоянием потомков, потому что в США чёрным семьям исторически сложнее накапливать богатство, которое они могут передать другим поколениям, чтобы дать им некоторые преимущества, которыми обладают белые люди. Но Уиггинс неправ в том, что он ставит во главу угла благосостояние его семьи, которое при его зарплате около $30 Млн в год не находится в опасность. Это не работает. Особенно, когда он явно ставит в приоритет деньги для себя и своей семьи, а не здоровье и жизни других семей, которым не повезло так, как ему.
Как я уже спрашивал — а за какие именно права он борется? Права делать со своим телом всё, что хочется, не существует ни в одном цивилизованном обществе, потому что стоит признать, что те, кто поступают безответственно, могут причинить вред другим. Да, вы — хозяин своего тела, если только это тело не превращается в курьерскую доставку чумы, способной убить сотни тысяч человек. Сегодня, когда Эндрю Уиггинс накапливал своё состояние, умерли 2036 человек и 71 905 человек заразились коронавирусом. Среди этих смертей и новых случаев заражения 97 процентов пришлись на непривитое население. Завтра, послезавтра и послепослезавтра умрёт ещё больше людей, а другие столкнутся с долгосрочными проблемами со здоровьем. Он может помочь предотвратить это. Но он решил этого не делать», — написал Абдул-Джаббар на Substack.
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