Кайри Ирвинг не проигрывает в решающих матчах плей-офф НБА

Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг по-прежнему не проигрывает в решающих матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые выводят одну из команд в следующий раунд.

Всего 32-летний Ирвинг участвовал в 14 таких матчах и ни разу не проигрывал.

В состоявшемся в ночь с 18 на 19 мая мск на арене «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе шестом матче серии команда Ирвинга одержала победу над «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 117:116 и завершила серию в свою пользу — 4-2 (95:117, 119:110, 105:101, 96:100, 104:92, 117:116).

Сам Ирвинг набрал в данном матче 22 очка, сделал два подбора и три передачи.

В финале плей-офф Западной конференции «Даллас Маверикс» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», которые при счёте 3-3 в серии проведут решающий седьмой матч в ночь с 19 на 20 мая мск.