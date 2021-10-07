Эксперт: не могу дождаться, когда Леброн и Уэстбрук начнут бросать «кирпичи» из-за дуги

Известный эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением о слабом трёхочковом броске лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» — Леброна Джеймса и Расселла Уэстбрука.



«Не могу дождаться, когда Леброн и Уэстбрук начнут бросать «кирпичи» из-за дуги», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».



Джеймс является единственным действующим баскетболистом НБА, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн официального оклада и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа. Из завершивших карьеру баскетболистов Майкл Джордан заработал $ 2 млрд.



Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру (184) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.

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