Предсезонные матчи НБА. «Филадельфия» взяла реванш, «Мемфис» выиграл с разницей +30

Состоялись три предсезонных матча НБА. «Мемфис» разгромил «Шарлотт» на выезде, «Филадельфия» обыграла «Торонто» после поражения (107:123) в первой предсезонной игре несколько дней назад.



«Шарлотт Хорнетс» – «Мемфис Гриззлис» 98:128 (19:31, 24:42, 27:28, 28:27)

Ш: Розир 21, Букнайт 17, Бриджес 14, Болл 13 + 7 передач.

М: Бэйн 19, Морант 16 + 8 передач, Джарен Джексон 16 + 7 подборов, Адамс 15 + 16 подборов + 6 потерь, Мелтон 11, Джонс 11.



«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс» 125:113 (27:22, 44:33, 27:25, 27:33)

Ф: Ньянг 16, Джо 15, Сет Карри 15, Мкси 14, Харрис 14, Грин 11, Эмбиид 10, Драммонд 10 + 7 подборов.

Т: Ануноби 22, Ванвлит 17, Флинн 13, Трент 12, Михайлюк 11, Ачиува 10 + 8 подборов, Шэмпени 10.



«Хьюстон Рокетс» – «Майами Хит» 106:113 (26:34, 22:28, 22:29, 36:22)

Х: Грин 20, Вуд 13 + 8 подборов, Портер 12, Кристофер 12, Мартин 10 + 8 подборов, Тайс 10.

М: Хирроу 24 + 9 подборов, Робинсон 20, Адебайо 15 + 7 подборов, Батлер 9, Дэдмон 9 + 8 подборов + 5 потерь.