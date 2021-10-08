Предсезонные матчи НБА. «Филадельфия» взяла реванш, «Мемфис» выиграл с разницей +30

Состоялись три предсезонных матча НБА. «Мемфис» разгромил «Шарлотт» на выезде, «Филадельфия» обыграла «Торонто» после поражения (107:123) в первой предсезонной игре несколько дней назад.
«Шарлотт Хорнетс» – «Мемфис Гриззлис» 98:128 (19:31, 24:42, 27:28, 28:27)
Ш: Розир 21, Букнайт 17, Бриджес 14, Болл 13 + 7 передач.
М: Бэйн 19, Морант 16 + 8 передач, Джарен Джексон 16 + 7 подборов, Адамс 15 + 16 подборов + 6 потерь, Мелтон 11, Джонс 11.
«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс» 125:113 (27:22, 44:33, 27:25, 27:33)
Ф: Ньянг 16, Джо 15, Сет Карри 15, Мкси 14, Харрис 14, Грин 11, Эмбиид 10, Драммонд 10 + 7 подборов.
Т: Ануноби 22, Ванвлит 17, Флинн 13, Трент 12, Михайлюк 11, Ачиува 10 + 8 подборов, Шэмпени 10.
«Хьюстон Рокетс» – «Майами Хит» 106:113 (26:34, 22:28, 22:29, 36:22)
Х: Грин 20, Вуд 13 + 8 подборов, Портер 12, Кристофер 12, Мартин 10 + 8 подборов, Тайс 10.
М: Хирроу 24 + 9 подборов, Робинсон 20, Адебайо 15 + 7 подборов, Батлер 9, Дэдмон 9 + 8 подборов + 5 потерь.
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