«Жальгирис» сменил главного тренера после поражения от «Зенита»

«Жальгирис» уволил главного тренера команды австрийца Мартина Шиллера. Об этом сообщается на официальном сайте литовского клуба.



Новым наставником команды станет словенский специалист Юре Здовц. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Арне Волтманн.



Причиной увольнения Шиллера называются неудовлетворительные результаты. На старте нового сезона «Жальгирис» потерпел поражения в матчах с «Виллербаном» (76:86) и «Зенитом» (64:70) в регулярном чемпионате Евролиги.

Ранее сообщалось, что «Жальгирис» существенно увеличил клубный бюджет на предстоящий сезон. Если ранее планировалось, что он не превысит € 6,8 млн, то как стало известно теперь, что все траты достигнут отметки в € 10,1 млн.