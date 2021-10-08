«Реал» проиграл «Олимпиакосу», «Милан» и АСВЕЛ победили на выезде

Греческий «Олимпиакос» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 74:68 в пользу греков. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. В составе гостей 16 очков на счету Найджела Уильямс-Госса.
В ещё одном матче игрового дня берлинская «Альба» дома уступила французскому АСВЕЛу. Встреча завершилась со счётом 71:67 в пользу французской команды. В составе победителей 24 очка на свой счёт записал Крис Джонс. Немецкий разыгрывающий «Альбы» Маодо Ло отметился 22 очками.
В заключительном матче игрового дня «Олимпия Милан» на выезде одолела «Басконию». Встреча завершилась со счё1том 74:68. В составе победителей 13 очков набрал Малькольм Дилэйни. Шейвон Шилдс оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов. У хозяев 16 очков на свой счёт записал Симоне Фонтеккио.
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