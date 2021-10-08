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«Реал» проиграл «Олимпиакосу», «Милан» и АСВЕЛ победили на выезде

«Реал» проиграл «Олимпиакосу», «Милан» и АСВЕЛ победили на выезде
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Греческий «Олимпиакос» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 74:68 в пользу греков. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. В составе гостей 16 очков на счету Найджела Уильямс-Госса.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
74 : 68
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Везенков - 16, Дорси - 12, Папаниколау - 9, Слукас - 9, Ларенцакис - 8, Мартин - 7, Маккиссик - 4, Принтезис - 4, Фалль - 3, Уолкап - 2, Жан-Шарль, Лунцис
Реал Мадрид: Уильямс-Госс - 16, Тавареш - 15, Эртель - 7, Ябуселе - 7, Пуарье - 6, Ханга - 6, Льюль - 5, Абальде - 2, Козёр - 2, Фернандес - 2, Алосен, Тэйлор

В ещё одном матче игрового дня берлинская «Альба» дома уступила французскому АСВЕЛу. Встреча завершилась со счётом 71:67 в пользу французской команды. В составе победителей 24 очка на свой счёт записал Крис Джонс. Немецкий разыгрывающий «Альбы» Маодо Ло отметился 22 очками.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
67 : 71
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Альба: Ло - 22, Da Silva - 14, Смит - 8, Зусман - 6, Сикма - 6, Блатт - 5, Делов - 2, Олинде - 2, Шнайдер - 2, Маттиссек, Никич
АСВЕЛ: Джонс - 24, Окобо - 13, Адетокунбо - 9, Стразель - 8, Лякомб - 6, Ховард - 4, Осетковски - 3, Гист - 2, Кауди - 2, Уэнсу, Фалл

В заключительном матче игрового дня «Олимпия Милан» на выезде одолела «Басконию». Встреча завершилась со счё1том 74:68. В составе победителей 13 очков набрал Малькольм Дилэйни. Шейвон Шилдс оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов. У хозяев 16 очков на свой счёт записал Симоне Фонтеккио.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
64 : 78
Олимпия Милан
Милан, Италия
Баскония: Фонтеккио - 16, Болдуин - 14, Гедрайтис - 14, Эноч - 10, Нноко - 4, Седекерскис - 4, Грейнджер - 2, Баррера, Костелло, Куруцс, Маринкович
Олимпия Милан: Дилэйни - 13, Холл - 12, Шилдс - 12, Мелли - 10, Митоглу - 8, Родригес - 8, Хайнс - 8, Риччи - 5, Грант - 2, Датоме, Мораскини, Тарчевски
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