«Парма» на выезде в упорном матче обыграла «Цмоки-Минск»

«Парма» одержала победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником российского клуба был «Цмоки-Минск». Встреча завершилась со счётом 78:75 (24:21, 19:16, 15:20, 20:18) в пользу гостей.



С самого начала встречи преимущество было на стороне то одной, то другой команды. И всё же в концовке первой десятиминутки более удачливыми были баскетболисты «Пармы», обеспечившими себе задел в три очка. Во втором игровом отрезке гости довели перевес в очках до 12, однако минчане в самой концовке всё-таки сократили отставание.



Третью четверть уверенно выиграли хозяева площадки, приблизившись к «Парме» на расстояние одного очка. Заключительная десятиминутка проходила в напряжённой борьбе, но более точными были игроки российской команды.



В составе победителей больше всего очков заработал Марекс Мейерис (19). У хозяев чаще всего отличался Евгений Белянков, в активе которого 20 очков.