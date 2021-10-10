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«Парма» на выезде в упорном матче обыграла «Цмоки-Минск»

«Парма» на выезде в упорном матче обыграла «Цмоки-Минск»
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«Парма» одержала победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником российского клуба был «Цмоки-Минск». Встреча завершилась со счётом 78:75 (24:21, 19:16, 15:20, 20:18) в пользу гостей.

С самого начала встречи преимущество было на стороне то одной, то другой команды. И всё же в концовке первой десятиминутки более удачливыми были баскетболисты «Пармы», обеспечившими себе задел в три очка. Во втором игровом отрезке гости довели перевес в очках до 12, однако минчане в самой концовке всё-таки сократили отставание.

Третью четверть уверенно выиграли хозяева площадки, приблизившись к «Парме» на расстояние одного очка. Заключительная десятиминутка проходила в напряжённой борьбе, но более точными были игроки российской команды.

В составе победителей больше всего очков заработал Марекс Мейерис (19). У хозяев чаще всего отличался Евгений Белянков, в активе которого 20 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 октября 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
75 : 78
Парма
Пермь, Россия
Цмоки-Минск: Белянков - 20, Уорнер - 15, Кларк - 10, Янкович - 9, Близнюк - 8, Поролев - 5, Тростинецкий - 3, Кузьмин - 2, Эрнандес-Зиненко - 2, Дуду - 1, Стабровский, Стубеда
Парма: Мейерис - 23, Жукаускас - 14, Забелин - 8, Понитка - 7, Хилл - 7, Жмако - 6, Параховский - 4, Юшкявичюс - 4, Шейко - 3, Буланов - 2, Куров, Платунов
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