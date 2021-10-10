«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» благодаря 30 очкам Макколлума

Саратовский «Автодор» на домашней площадке уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в рамках Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 108:95 (31:19, 25:26, 33:19, 19:31) в пользу подопечных Евгения Пашутина.



Хозяева неудачно провели первую четверть, позволив сопернику вырваться вперёд на 12 очков. Второй игровой отрезок получился более равным. После большого перерыва «Локомотив» сделал рывок, увеличив отрыв до 26 очков. Заключительную четверть намного сильнее провёл уже «Автодор», что, однако, не позволило ему догнать краснодарский клуб.

Самым результативным игроком «Автодора» стал форвард Ди Джей Фандеберк, набравший 20 очков. В составе гостей отличный матч выдал Эррик Макколлум — 30 очков и девять передач.