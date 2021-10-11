«Финикс» хотел выбрать на драфте Луку Дончича, но владелец запретил

Фронт-офис «Финикс Санз» хотел выбрать защитника Луку Дончича под первым номером драфтв 2018 году, но владелец Роберт Сарвер настоял на кандидатуре центрового Деандре Эйтона.
«Несколько человек в организации «Санз» сказали мне, что выбор Эйтона был инициативой владельца Роберта Сарвера. Это точно не решение главного тренера Игора Кокошкова! Кокошков явно хотел, чтобы они заполучили Луку и предложили солидную компенсацию за центрового Клинта Капелу. По иронии судьбы, Капела сейчас является одним из рычагов воздействия «Финикса» на Эйтона, который просит максимальный контракт. Они могут обменять Эйтона на Капелу», — приводит слова инсайдера НБА Тима Макмэхон Fadeawayworld.
Дончич был выбран под 5-м номером на драфте НБА в 2018 году «Атлантой Хоукс», которая сразу же обменяла его в «Даллас» на задрафтованного третьим Трэя Янга. Средние показатели Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%.
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