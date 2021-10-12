Велимир Перасович рассказал, когда О Джей Мэйо дебютирует за УНИКС

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением после матча третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (73:70) и назвал ожидаемое время дебюта новичка О Джей Мэйо.

«Очень рад нашей первой победе в Евролиге в этом сезоне. Причём, возможно, над сильнейшей командой из тех, кто нам пока противостоял, исходя из качества и опыта игроков «Баварии». Мы начали встречу из рук вон плохо, без энергии и концентрации, допускали большое количество невынужденных ошибок. Совершили за первую половину 12 потерь, что слишком много. Мы контролировали подбор, что крайне важно для нас, но испытывали проблемы против их нападения. Они забивали лёгкие мячи, убегали в отрывы, и из-за недостаточной жёсткости в обороне наше отставание в счёте достигало 11 очков. Но после большого перерыва мы стали действовать гораздо лучше в защите, начали играть более агрессивно, сражались за каждый мяч и не давали «Баварии» почувствовать себя комфортно на площадке. В такие моменты, когда ты хорошо защищаешься, перехватываешь мячи, контролируешь щит, ты чувствуешь уверенность в атаке, начинаешь набирать очки и убегать в быстрые прорывы.

Считаю, что вторая половина в нашем исполнении – одна из лучших в этом сезоне. Кэнаан показал высокий процент реализации трёхочковых бросков и здорово чувствовал себя при разменах, поэтому мы всегда старались снабжать его мячами против «большого». Это было важно, поскольку невозможно побеждать такие сильные команды в Евролиге без дальних попаданий. Мэйо пока не поможет нам на выезде с «Фенербахче». Если повезёт, возможно, он появится на паркете в следующем матче с «Анадолу Эфес». Пока О Джей не присоединился к общей группе и работает по индивидуальной программе с тренером по физподготовке», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.