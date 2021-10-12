Евролига. «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» проиграли аутсайдерам. «Милан» победил «Маккаби»

Завершились шесть матчей третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.



«Альба» на домашней площадке праздновала победу в матче с турецким «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 84:70. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Альбы» Оскар да Силва. Своей команде он принёс 22 очка.

АСВЕЛ в упорной встрече одолел «Анадолу Эфес» — 75:73. Самым результативным в составе победителей был Крис Джонс, на счету которого 16 очков. В составе проигравшей команды больше всего в активе Василие Мицича (24).

Упорным получилось и противостояние «Басконии» с «Панатинаикосом». С преимуществом в два очка (81:79) победу праздновал испанский клуб. По 16 очков «Басконии» принесли Симоне Фонтеккио и Рокас Гедрайтис. У греков чаще всего отличался Иоаннис Папапетру (22).

В матче «Милана» и «Маккаби» победу праздновали хозяева. Счёт матча 83:72 в пользу итальянского клуба.

Ранее УНИКС одолел «Баварию» (73:70), а ЦСКА справился с «Зенитом» — 77:67.