Евролига. «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» проиграли аутсайдерам. «Милан» победил «Маккаби»

Завершились шесть матчей третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Альба» на домашней площадке праздновала победу в матче с турецким «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 84:70. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Альбы» Оскар да Силва. Своей команде он принёс 22 очка.
АСВЕЛ в упорной встрече одолел «Анадолу Эфес» — 75:73. Самым результативным в составе победителей был Крис Джонс, на счету которого 16 очков. В составе проигравшей команды больше всего в активе Василие Мицича (24).
Упорным получилось и противостояние «Басконии» с «Панатинаикосом». С преимуществом в два очка (81:79) победу праздновал испанский клуб. По 16 очков «Басконии» принесли Симоне Фонтеккио и Рокас Гедрайтис. У греков чаще всего отличался Иоаннис Папапетру (22).
В матче «Милана» и «Маккаби» победу праздновали хозяева. Счёт матча 83:72 в пользу итальянского клуба.
Ранее УНИКС одолел «Баварию» (73:70), а ЦСКА справился с «Зенитом» — 77:67.
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