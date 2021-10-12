Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига. «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» проиграли аутсайдерам. «Милан» победил «Маккаби»

Евролига. «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» проиграли аутсайдерам. «Милан» победил «Маккаби»
Комментарии

Завершились шесть матчей третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Альба» на домашней площадке праздновала победу в матче с турецким «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 84:70. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Альбы» Оскар да Силва. Своей команде он принёс 22 очка.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
84 : 70
Фенербахче
Стамбул, Турция
Альба: Da Silva - 22, Ло - 21, Сикма - 13, Олинде - 9, Зусман - 7, Шнайдер - 5, Смит - 3, Делов - 2, Маттиссек - 2, Блатт, Никич
Фенербахче: де Коло - 15, Дювериоглу - 12, Пьерр - 9, Букер - 7, Акпинар - 6, Веселы - 6, Хенри - 6, Махмутоглу - 4, Гудурич - 3, Шайок - 2, Биберович, Бирсен

АСВЕЛ в упорной встрече одолел «Анадолу Эфес» — 75:73. Самым результативным в составе победителей был Крис Джонс, на счету которого 16 очков. В составе проигравшей команды больше всего в активе Василие Мицича (24).

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
75 : 73
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
АСВЕЛ: Джонс - 16, Ховард - 13, Лякомб - 11, Адетокунбо - 10, Осетковски - 10, Окобо - 7, Гист - 5, Стразель - 2, Фалл - 1, Кауди, Уэнсу
Анадолу Эфес: Мицич - 24, Ларкин - 15, Бьёбуа - 13, Пляйсс - 8, Морман - 6, Синглтон - 3, Гечим - 2, Данстон - 2, Андерсон, Балбай, Гази, Петрушев

Упорным получилось и противостояние «Басконии» с «Панатинаикосом». С преимуществом в два очка (81:79) победу праздновал испанский клуб. По 16 очков «Басконии» принесли Симоне Фонтеккио и Рокас Гедрайтис. У греков чаще всего отличался Иоаннис Папапетру (22).

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
81 : 79
Панатинаикос
Афины, Греция
Баскония: Гедрайтис - 16, Фонтеккио - 16, Седекерскис - 15, Грейнджер - 12, Болдуин - 7, Эноч - 7, Нноко - 4, Маринкович - 3, Костелло - 1, Баррера, Куруцс
Панатинаикос: Папапетру - 22, Макон - 13, Перри - 9, Сент-Рос - 9, Эванс - 8, Уайт - 7, Недович - 5, Каселакис - 2, Папаяннис - 2, Флойд - 2, Бохоридис, Каввадас

В матче «Милана» и «Маккаби» победу праздновали хозяева. Счёт матча 83:72 в пользу итальянского клуба.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
12 октября 2021, вторник. 21:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
83 : 72
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Олимпия Милан: Холл - 17, Митоглу - 16, Дилэйни - 10, Родригес - 9, Шилдс - 9, Мелли - 8, Хайнс - 6, Датоме - 3, Грант - 2, Тарчевски - 2, Риччи - 1, Мораскини
Маккаби Тель-Авив: Деррик Уильямс - 19, Нанналли - 16, Рейнольдс - 13, Лессор - 10, Уилбекин - 8, Эванс - 5, Соркин - 1, ДиБартоломео, Зив, Калояро, Коэн, Тейлор

Ранее УНИКС одолел «Баварию» (73:70), а ЦСКА справился с «Зенитом» — 77:67.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021