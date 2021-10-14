Марк Кьюбан назвал игрока НБА, которого больше всего любит побеждать

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, что больше всего любит обыгрывать разыгрывающего «Голден Стейт Уорриорз» Стефена Карри.

«Раньше это был любой игрок «Сперс», но теперь, вероятно, Стеф. Он просто потрясающий, он так долго этим занимается, и у него так много перстней. Ты просто никогда не знаешь, что произойдет — он никогда не выпадает из игры.



Он идёт с центра поля и может забросить мяч. То, как он бросает мяч, никто никогда не видел. Он хороший парень, но с ним игра продолжается до самого конца», — приводит слова Кьюбана The Sport Rush.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.