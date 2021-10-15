«Монако» в овертайме проиграл «Барселоне», Майк Джеймс не реализовал бросок на победу

«Монако» в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги на домашней площадке в овертайме проиграл «Барселоне» — 81:85 OT (22:12, 13:19, 19:25, 21:19, 6:9).
Исход матча определялся в напряжённой концовке. Центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис реализовал двухочковый бросок и сделал счёт 75:75 за 2 секунды до конца четвёртой четверти. В последней атаке в основное время Майк Джеймс мог принести «Монако» победу, но не забил трёхочковый бросок. В дополнительное время «Барселона» захватила инициативу и всё время лидировала, доведя игру до победы.
Лучшую результативность в составе «Монако» показали Майк Джеймс (16 очков), Уилл Томас (19 очков, 9 подборов), Лео Вестерманн и Донта Холл (8 очков, 8 подборов). У «Барселоны» дабл-даблы оформили Брэндон Дэвис (27 очков, 10 подборов) и Ник Калатес (12 очков, 11 подборов), результативно выступили Никола Миротич (14 очков) и Николас Лапровиттола (12 очков).
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