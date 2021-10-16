«Голден Стэйт» отчислил чемпиона НБА 2018 года в составе клуба и ещё троих игроков

«Голден Стэйт Уорриорз» отчислили Эйвери Брэдли, Гэри Пэйтона II, Майкла Малдера и Джордана Белла, сообщает инсайдер Ник Фриделл на своей странице в «Твиттере».



Брэдли присоединился к «Голден Стэйт» в прошлом месяце. Его контракт не был гарантированным и действовал только на период тренировочного лагеря. В прошлом сезоне Брэдли выступал за «Хьюстон Рокетс», в среднем набирая 5,2 очка, 2,3 подбора и 1,9 передачи в 17 матчах.



Пэйтон, Малдер и Белл (чемпион НБА 2018 года в составе «Уорриорз») также не смогли занять последнее свободное место в заявке. Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что клуб определится с 15-м баскетболистом в составе на сезон в ближайшие несколько дней. Пэйтон может вернуться в команду, несмотря на отчисление.