«Портленд» отчислил троих опытных игроков НБА и подписал известного разыгрывающего

«Портленд Трэйл Блэйзерс» отчислили защитника Куинна Кука, центрового Маркиза Крисса и форварда Патрика Паттерсона, а также подписали разыгрывающего Денниса Смита-младшего, сообщает Hoops Rumors.



Кук, Паттерсон и Крисс были подписаны на негарантированные контракты для тренировочного лагеря. У «Портленда» осталось 16 игроков с контрактами на сезон (в том числе двое на двусторонних соглашениях), после подписания Смита-младшего одно место в заявке остаётся свободным. Ожидается, что выбранный под 9-м пиком драфта НБА 2018 года Смит-младший примет участие в матче-открытии сезона с «Сакраменто Кингз» 20 октября.



Крисс принял участие в четырёх предсезонных играх в составе «Портленда», Кук и Паттерсон — в двух. Кук стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» (2018) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020), но в последнее время не мог получить стабильную роль в клубах лиги. Выбранный под 8-м пиком драфта-2016 Крисс находится в аналогичной ситуации. 32-летний Паттерсон играет в НБА с 2010 года, в прошлом сезоне он выступал «Лос-Анджелес Клипперс»