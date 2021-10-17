Хавьер Паскуаль: «Зенит» рад тому, как завершил эту неделю, она была сложной

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (106:79).
«Мы рады тому, как завершили эту неделю, она была сложной. Мы провели три игры. К этому матчу мы подошли очень хорошо, создали преимущество в самом начале. В середине первой четверти и начале второй мы потеряли контроль над подборами, над защитой, но после этого мы поменяли свою игру и во второй половине второй четверти стали играть лучше. Во второй половине матча мы играли очень хорошо, считаю, что команда заслужила победу. Сейчас нам необходимо отдохнуть перед поездкой в Барселону», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
«Комментарии какие могут быть? Все трудились, каждый внёс своё, это командная победа. Тренер доверил мне, дал игровое время, а я не стал им разбрасываться, спасибо и партнёрам по команде: если бы они не давали мне мяч, я бы столько не забросил», — добавил форвард «Зенита» Игорь Вольхин.
- 17 октября 2021
-
17:37
-
17:29
-
16:58
-
15:51
-
14:57
-
13:05
-
12:35
-
11:28
-
09:49
-
08:52
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
00:17
- 16 октября 2021
-
22:03
-
19:11
-
18:56
-
18:44
-
18:16
-
18:06
-
16:36
-
15:18
-
14:32
-
14:25
-
13:53
-
12:45
-
11:42
-
10:49
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
08:58
-
08:53
-
04:47
-
01:10