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Итудис: с первого года просил руководство поехать и посмотреть, откуда берутся деньги ЦСКА

Итудис: с первого года просил руководство поехать и посмотреть, откуда берутся деньги ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от недавней поездки в Норильск. «Армейцы» проводили там товарищеский матч.

«Спасибо руководству, что пошли мне навстречу в данном вопросе. С первого года я просил поехать и посмотреть, откуда берутся наши деньги. Чтобы выразить уважение простым шахтёрам и спонсорам, а также посмотреть на жизнь под другим углом. Конечно, двух дней оказалось мало.

Мы спустились в глубокие шахты, нас разделили на три группы, так как спускаться всем вместе было нельзя. Потом мы с игроками обсудили увиденное и сошлись на мысли, что это потрясающе. Это очень сложная работа.

Я мог бы остаться в Москве или провести ещё несколько дней в Халкидиках, но предпочёл поехать в Норильск, чтобы мои игроки всё это увидели и кое-что переосмыслили», — рассказал Итудис в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

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