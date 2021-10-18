Димитрис Итудис назвал капитана и вице-капитана ЦСКА в нынешнем сезоне

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис сообщил, что капитаном команды в сезоне-2020/2021 будет Никита Курбанов, а Уилл Клайберн станет вице-капитаном.



«Капитаном будет Никита Курбанов. Уилл Клайберн — вице-капитан», — рассказал Итудис в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Московский ЦСКА начал сезон-2021/2022 регулярного чемпионата Евролиги с поражения, однако после этого одержал три победы. После четырёх туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице. В Единой лиге ВТБ армейцы одержали три победы в трёх матчах.

34-летний Курбанов является капитаном команды с сентября 2020 года. Он воспитанник спортшколы «Тринта». Ранее Курбанов выступал за ростовский «Локомотив», «Спартак» из Санкт-Петербурга, УНИКС и «Локомотив-Кубань». При этом значительную часть своей карьеры он провёл в ЦСКА.

Ранее Итудис поделился впечатлениями от недавней поездки в Норильск. Армейцы проводили там товарищеский матч.