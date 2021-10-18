ЦСКА разгромил «Парму», Кеннет Фарид не набрал очков в дебютной игре за армейцев

Московский ЦСКА на выезде обыграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 82:60.
Московский клуб уже в первой четверти сделал весомую заявку на победу, выиграв игровой отрезок со счётом 25:16. Во второй четверти команды показали плотную борьбу, за счёт чего к большому перерыву ЦСКА увеличил преимущество в счёте всего на одно очко — 37:27.
В третьей четверти сильнее оказался ЦСКА, увеличивший отрыв от соперника до 19 очков и превративший заключительную десятиминутку в формальность. В заключительном игровом отрезке армейцы довели встречу до уверенной победы. Итоговый счёт матча — 82:60 (25:16, 12:11, 19:10, 26:23) в пользу ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 16 очков. В составе хозяев 10 очков на свой счёт записал Марекс Мейерис. Новичок ЦСКА Кеннет Фарид очков в дебютном матче не набрал, но сделал 3 подбора и 1 перехват за 11 минут на площадке.
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