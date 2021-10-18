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ЦСКА разгромил «Парму», Кеннет Фарид не набрал очков в дебютной игре за армейцев

ЦСКА разгромил «Парму», Кеннет Фарид не набрал очков в дебютной игре за армейцев
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Московский ЦСКА на выезде обыграл пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 82:60.

Московский клуб уже в первой четверти сделал весомую заявку на победу, выиграв игровой отрезок со счётом 25:16. Во второй четверти команды показали плотную борьбу, за счёт чего к большому перерыву ЦСКА увеличил преимущество в счёте всего на одно очко — 37:27.

В третьей четверти сильнее оказался ЦСКА, увеличивший отрыв от соперника до 19 очков и превративший заключительную десятиминутку в формальность. В заключительном игровом отрезке армейцы довели встречу до уверенной победы. Итоговый счёт матча — 82:60 (25:16, 12:11, 19:10, 26:23) в пользу ЦСКА.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
18 октября 2021, понедельник. 17:00 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
60 : 82
ЦСКА
Москва, Россия
Парма: Мейерис - 6, Параховский - 6, Понитка - 4, Жмако - 3, Жукаускас - 3, Юшкявичюс - 3, Шейко - 2, Буланов, Воронов, Забелин, Платунов, Хилл
ЦСКА: Лундберг - 9, Курбанов - 8, Боломбой - 7, Хэкетт - 5, Швед - 5, Антонов - 2, Фойгтман - 1, Ивлев, Клайберн, Лопатин, Ухов, Фарид

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 16 очков. В составе хозяев 10 очков на свой счёт записал Марекс Мейерис. Новичок ЦСКА Кеннет Фарид очков в дебютном матче не набрал, но сделал 3 подбора и 1 перехват за 11 минут на площадке.

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