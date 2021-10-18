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Владимир Гомельский оценил целесообразность перехода Джалила Окафора в ЦСКА

Владимир Гомельский оценил целесообразность перехода Джалила Окафора в ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил перспективы возможного перехода Джалила Окафора в ЦСКА.

«У ЦСКА потери в передней линии. Их необходимо компенсировать. Но, по моим впечатлениям, Джалил Окафор не того калибра игрок, чтобы сильно помочь ЦСКА», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее Окафор был отчислен из «Атланты Хоукс», где выступал на негарантированном контракте в предсезонке НБА.

В прошлом сезоне третий номер драфта НБА 2015 года Окафор выступал за «Детройт Пистонс», где набирал в среднем 5,4 очка и 2,4 подбора за 27 матчей. В начале сентября «Бруклин Нетс» обменял центрового Деандре Джордана, четыре пика второго раунда драфта и наличные средства на сумму $ 5,78 млн в «Детройт Пистонс», получив взамен Окафора и форварда Секу Думбия. Однако позже «Нетс» отчислили Джалила. Окафор не вписывался в планы «Бруклина» и считался вероятным кандидатом на отчисление сразу после обмена из «Пистонс». «Нетс» нужно было освободить дополнительное место в заявке для официального подписания тяжёлого форварда Пола Миллсэпа.

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