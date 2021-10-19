«Лейкерс» вернули в состав игрока чемпионской команды 2020 года

«Лос-Анджелес Лейкерс» подписали однолетний минимальный контракт с атакующим защитником Эйвери Брэдли, сообщает Hoops Rumors.



В 2020 году Брэдли стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс», набирая в среднем 8,6 очка и 2,3 подбора в 49 матчах. Брэдли не принимал участия в рестарте сезона в Орландо по семейным обстоятельствам, но клуб всё равно решил выдать баскетболисту чемпионский перстень.



Прошлый сезон Брэдли провёл в составе «Хьюстон Рокетс» и «Майами Хит», не сумев закрепиться в их составе. Неделю назад игрок был отчислен из «Голден Стэйт Уорриорз», который после тренировочного лагеря решил не тратить на него 15-е свободное место в заявке. По данным СМИ, решение фронт-офиса расстаться с Брэдли не понравилось звёздам «Уорриорз» Стефену Карри и Дрэймонду Грину.