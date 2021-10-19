Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Атланта» потратила более $ 400 млн за межсезонье, выдав контракт молодому игроку

«Атланта» потратила более $ 400 млн за межсезонье, выдав контракт молодому игроку
Комментарии

«Атланта Хоукс» договорилась о четырёхлетнем продлении контракта на $ 65 млн с атакующим защитником Кевином Хертером, сообщает Hoops Rumors.

23-летний Хертер — один из ключевых игроков «Хоукс», которого клуб ценит за навык игры на периметре. В прошлом сезоне Кевин записывал на свой счёт средние показатели — 11,9 очка, 3,3 передачи и 3,5 подбора в 69 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Хертер набирал в среднем 11,1 очка, 3,8 передачи и 2,8 подбора за игру.

В межсезонье «Атланта» потратила более $ 400 млн на контракты с молодыми игроками. Кроме Хертера, крупные продления получили Трей Янг ($ 172,5 млн, $ 207 млн с учётом возможных бонусов), Джон Коллинз ($ 125 млн) и Клинт Капела ($ 45 млн).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021