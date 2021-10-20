Потрясающий данк Леброна и феноменальный блок-шот Янниса — в топ-5 моментов для НБА
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НБА представила топ-5 моментов первого игрового дня регулярного чемпионата.
В подборку вошли сокрушительный данк форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, роскошный блок-шот форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и роскошный лэй-ап защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена. Лучшим моментом игрового дня признан фантастический аллей-уп баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджона Рондо и Энтони Дэвиса.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Напомним, в матчах первого игрового дня регулярного чемпионата действующий чемпион лиги «Милуоки Бакс» разгромил «Бруклин Нетс» (127:104), «Лос-Анджелес Лейкерс» дома уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121).
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