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Леброн Джеймс выбрал оригинальный внешний вид для прибытия на первый матч сезона НБА

Леброн Джеймс выбрал оригинальный внешний вид для прибытия на первый матч сезона НБА
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прибыл на матч-открытие сезона НБА в деловом костюме. Соответствующее фото было размещено на странице «Лейкерс» в «Твиттере».

Фотографию можно посмотреть на странице «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Твиттере».

Напомним, в матче-открытии регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес» встречался с «Голден Стэйт Уорриорз», калифорнийский клуб потерпел поражение — 114:121. Джеймс в этой встрече стал самым результативным на площадке. Игрок набрал 34 очка, совершил 11 подборов и выполнил 5 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лейкерс» у форварда Энтони Дэвиса – 33 очка, 11 подборов и 2 передачи.

Ранее Джеймс признался, что сказал провалившему этот матч одноклубнику Расселлу Уэстбруку.

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