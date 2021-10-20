Дэмьен Лиллард признался, собирается ли уходить в другой клуб по ходу сезона

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал информацию, что он может попросить обмен в другой клуб, если его команда неудачно начнёт сезон НБА.
«Думаю, что важную роль в этом вопросе сыграла моя встреча с Чонси Биллапсом. Мы с ним видим ситуацию одинаково. Наблюдая за игрой, наблюдая за людьми, мало кто видит то же, что и я. Но многое из того, что вижу я, видит и Чонси. Это очень важно для меня.
Не думаю, что всё будет безоблачно. Без проблем не обойдётся, сложные времена обязательно будут. Если этот сезон начнётся плохо, я не буду этому рад. Такому никто не радуется. Но я не собираюсь бежать с корабля и спасаться. Мнение о том, что я уйду из «Портленда», очень популярно, но этого не случится», – цитирует Лилларда The Athletic.
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